Полиция Ирака нашла у погибшей нищенки клад

МИНСК, 31 июл — Sputnik. В доме умершей нищенки в иракском городе эн-Неджеф на юге страны были найдены миллионы иракских динаров, Sputnik Arabic.

Пожилая женщина умерла в минувшие выходные в старой части города.

"Поступила информация, что пожилая женщина скончалась в своём арендованном доме. Было известно, что она занималась попрошайничеством. После обыска жилища была обнаружены крупная сумма денег в иракской и иностранной валюте", — говорится в сообщении местной полиции.

Денежные купюры и золотые украшения хранились в полиэтиленовых мешках. Полицейские подсчитали, что "клад нищенки" состоит из 72, 322 миллиона иракских динаров (около 64 тысяч долларов США), 562 долларов, 90 саудовских риалов, 119 ливанских лир, 10 евро, 300 кувейтских динаров, 440 иранских туманов, 70 афганских рупий, 320 пакистанских рупий, неопознанных валют и золотых украшений.

Попрошайничество сейчас довольно распространенное явление в Ираке, в основном им занимаются женщины и дети. Чаще всего их можно встретить в южных и центральных провинциях, а также в столице Ирака. Они просят милостыню на оживленных улицах и у религиозных святынь, к которым приезжают паломники со всего мира.

В эн-Неджефе находится гробница халифа и первого имама шиитов Али, двоюродного брата и зятя пророка Мухаммеда. Есть данные, что по количеству мусульманских паломников, посещающих этот город ежегодно, город уступает лишь Мекке и Медине.