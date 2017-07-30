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Задержаны молодые люди, ограбившие букмекеров в Минске

31.07.2017 15:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 июл – Sputnik. Сотрудники милиции задержали двоих молодых людей, которые подозревается в вооруженном нападении на букмекерскую контору, сообщили Sputnik в Следственном комитете Беларуси.

Задержаны молодые люди, ограбившие букмекеров в Минске
© Pixabay
Разбойное нападение совершено на букмекерскую контору в Витебске

Ограбление произошло 29 января на улице  Филимонова: вечером двое неизвестных под угрозой пистолета забрали из конторы 1800 рублей. 

"По подозрению в совершении преступления задержаны 22-летний и 23-летний мужчины", – сказали в СК.

Там также уточнили, что пистолет, которым угрожали женщине, был пневматическим.

В настоящее время задержанным предъявлено обвинение по ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси (разбой), оба заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Пистолет Макарова, которым угрожали женщине-кассиру, был пневматическим.

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