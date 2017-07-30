Задержаны молодые люди, ограбившие букмекеров в Минске

МИНСК, 31 июл – Sputnik. Сотрудники милиции задержали двоих молодых людей, которые подозревается в вооруженном нападении на букмекерскую контору, сообщили Sputnik в Следственном комитете Беларуси.



© Pixabay Разбойное нападение совершено на букмекерскую контору в Витебске

Ограбление произошло 29 января на улице Филимонова: вечером двое неизвестных под угрозой пистолета забрали из конторы 1800 рублей.

"По подозрению в совершении преступления задержаны 22-летний и 23-летний мужчины", – сказали в СК.

Там также уточнили, что пистолет, которым угрожали женщине, был пневматическим.

В настоящее время задержанным предъявлено обвинение по ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси (разбой), оба заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.