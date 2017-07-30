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Рассерженный сельчанин избил битой байкера в Слуцком районе
31.07.2017 16:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 июл – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении 36-летнего жителя Слуцкого района – мужчина избил бейсбольной битой шумевшего на улице мотоциклиста, сообщили Sputnik в понедельник в УВД Миноблисполкома.
Инцидент произошел в одной из деревень в Слуцком районе: отец двоих детей сделал замечание шумной компании, но подростки не пожелали выключить музыку и двигатели автомобиля и мотоцикла и оскорбили мужчину.
"Ответ обидчикам последовал мгновенно – мужчина принес самодельную деревянную биту и дважды ударил ей по шлему водителя мотоцикла", – сказали в УВД.
Там также сообщили, что удар также получил пассажир байка, после чего компания разбежалась, а пострадавшие вызвали милицию.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (особо злостное хулиганство), мужчине в качестве максимального наказания грозит до десяти лет лишения свободы.
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Мужчине в качестве максимального наказания грозит до десяти лет лишения свободы.
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