Рассерженный сельчанин избил битой байкера в Слуцком районе

МИНСК, 31 июл – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении 36-летнего жителя Слуцкого района – мужчина избил бейсбольной битой шумевшего на улице мотоциклиста, сообщили Sputnik в понедельник в УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел в одной из деревень в Слуцком районе: отец двоих детей сделал замечание шумной компании, но подростки не пожелали выключить музыку и двигатели автомобиля и мотоцикла и оскорбили мужчину.

"Ответ обидчикам последовал мгновенно – мужчина принес самодельную деревянную биту и дважды ударил ей по шлему водителя мотоцикла", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что удар также получил пассажир байка, после чего компания разбежалась, а пострадавшие вызвали милицию.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (особо злостное хулиганство), мужчине в качестве максимального наказания грозит до десяти лет лишения свободы.