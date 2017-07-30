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Годовалого ребенка без родителей нашли в песочнице в Молодечно

31.07.2017 17:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 июл – Sputnik. Сотрудники милиции нашли в песочнице в одном из дворов Молодечно годовалого ребенка, находившегося без присмотра – девочка помещена в больницу, сообщил ресурс "Край".

Годовалого ребенка без родителей нашли в песочнице в МолодечноГомеле пьяный водитель сбил коляску с ребенком и пытался скрыться" title="В Гомеле пьяный водитель сбил коляску с ребенком и пытался скрыться" class="">
© Фото: ГАИ УВД Гомельской области
В Гомеле пьяный водитель сбил коляску с ребенком и пытался скрыться

По информации Молодечненского РОВД, о безнадзорном ребенке на улице Волынца в правоохранительные органы сообщили неизвестные граждане.

"Наряд милиции обнаружил маленькую девочку одну, без мамы. Сотрудники РОВД доставили ребенка в детскую больницу", – цитирует ресурс слова заместителя Молодечненского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Владимира Василькова.

Сейчас девочка, которой год и два месяца, находится в учреждении здравоохранения. 

Сообщается, что родители обнаруженной девочки не лишены родительских прав, однако ребенка в больнице навещает бабушка.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Сейчас ребенок находится в детской больнице, ее в учреждении здравоохранения навещает бабушка.

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