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Блэкаут в Минске: обесточены несколько улиц в районе Комаровки

31.07.2017 17:02 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 июл — Sputnik. Жители нескольких микрорайонов Минска остались без электроэнергии днем в понедельник, сообщили Sputnik очевидцы.

Авария в энергосети города произошла после 16:00 в понедельник — без электричества остались улицы Некрасова, Куйбышева, Старовиленский тракт и другие.

"В 16:14 поступило сообщение о загорании на подстанции на улице Карастаяновой, сейчас там идет процесс тушения. Более подробной информации пока нет", — сообщили Sputnik в столичном МЧС.

Из-за пожара на подстанции специалистам пришлось обесточить участок.

Отсутствие электроэнергии сказалось не только на бытовых условиях минчан — в городе на отдельных участках перестали ходить троллейбусы и трамваи, не работают светофоры.

Как скоро будет восстановлено электроснабжение города пока не известно.

 
Теги: Минск
 
 
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Без электричества остались улицы Куйбышева и Старовиленская, площадь Бангалор и другие районы столицы.

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