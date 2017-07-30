Блэкаут в Минске: обесточены несколько улиц в районе Комаровки

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Жители нескольких микрорайонов Минска остались без электроэнергии днем в понедельник, сообщили Sputnik очевидцы.

Авария в энергосети города произошла после 16:00 в понедельник — без электричества остались улицы Некрасова, Куйбышева, Старовиленский тракт и другие.

"В 16:14 поступило сообщение о загорании на подстанции на улице Карастаяновой, сейчас там идет процесс тушения. Более подробной информации пока нет", — сообщили Sputnik в столичном МЧС.

На Куйбышева остановилось троллейбусное движение и не работают светофоры. pic.twitter.com/G3K3ZM2YfB — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 31 июля 2017 г.

Из-за пожара на подстанции специалистам пришлось обесточить участок.

Отсутствие электроэнергии сказалось не только на бытовых условиях минчан — в городе на отдельных участках перестали ходить троллейбусы и трамваи, не работают светофоры.

Как скоро будет восстановлено электроснабжение города пока не известно.