|
Блэкаут в Минске: обесточены несколько улиц в районе Комаровки
31.07.2017 17:02 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 июл — Sputnik. Жители нескольких микрорайонов Минска остались без электроэнергии днем в понедельник, сообщили Sputnik очевидцы.
Авария в энергосети города произошла после 16:00 в понедельник — без электричества остались улицы Некрасова, Куйбышева, Старовиленский тракт и другие.
"В 16:14 поступило сообщение о загорании на подстанции на улице Карастаяновой, сейчас там идет процесс тушения. Более подробной информации пока нет", — сообщили Sputnik в столичном МЧС.
Из-за пожара на подстанции специалистам пришлось обесточить участок.
Отсутствие электроэнергии сказалось не только на бытовых условиях минчан — в городе на отдельных участках перестали ходить троллейбусы и трамваи, не работают светофоры.
Как скоро будет восстановлено электроснабжение города пока не известно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Без электричества остались улицы Куйбышева и Старовиленская, площадь Бангалор и другие районы столицы.
|
Архив (ЧП)
Комментарии