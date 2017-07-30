Пьяный минчанин на BMW врезался в футбольные ворота в Телеханах

МИНСК, 31 июл – Sputnik. Нетрезвый водитель на BMW выехал на стадион школы в Телеханах (Ивацевичский район) и врезался в футбольные ворота, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко ГАИ: маршрутка опрокинулась во время сильного дождя в Лепельском районе

ДТП произошло накануне рано утром – около 04:30.

"По предварительной информации, 31-летний житель Минска, управляя автомобилем BMW 728I, на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что машина сбила дорожный знак, дерево и забор Телеханской школы-интерната, а затем врезалась в футбольные ворота на стадионе.

Водитель BMW в аварии получил травмы и был госпитализирован в Ивацевичскую центральную районную больницу. В момент ДТП мужчина был пьян – в его крови обнаружено 1,2 промилле.

В настоящее время по факту аварии сотрудники ГАИ проводят проверку.