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Пьяный минчанин на BMW врезался в футбольные ворота в Телеханах

31.07.2017 17:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 июл – Sputnik. Нетрезвый водитель на BMW выехал на стадион школы в Телеханах (Ивацевичский район) и врезался в футбольные ворота, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Пьяный минчанин на BMW врезался в футбольные ворота в Телеханах
© Sputnik / Виктор Толочко
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ДТП произошло накануне рано утром – около 04:30. 

"По предварительной информации, 31-летний житель Минска, управляя автомобилем BMW 728I, на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что машина сбила дорожный знак, дерево и забор Телеханской школы-интерната, а затем врезалась в футбольные ворота на стадионе.

Водитель BMW в аварии получил травмы и был госпитализирован в Ивацевичскую центральную районную больницу. В момент ДТП мужчина был пьян – в его крови обнаружено 1,2 промилле.

В настоящее время по факту аварии сотрудники ГАИ проводят проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Машина сбила дорожный знак, дерево и забор Телеханской школы-интерната, а затем выехала на стадион.

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