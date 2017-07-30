|
Пьяный минчанин на BMW врезался в футбольные ворота в Телеханах
31.07.2017 17:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 июл – Sputnik. Нетрезвый водитель на BMW выехал на стадион школы в Телеханах (Ивацевичский район) и врезался в футбольные ворота, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
ДТП произошло накануне рано утром – около 04:30.
"По предварительной информации, 31-летний житель Минска, управляя автомобилем BMW 728I, на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что машина сбила дорожный знак, дерево и забор Телеханской школы-интерната, а затем врезалась в футбольные ворота на стадионе.
Водитель BMW в аварии получил травмы и был госпитализирован в Ивацевичскую центральную районную больницу. В момент ДТП мужчина был пьян – в его крови обнаружено 1,2 промилле.
В настоящее время по факту аварии сотрудники ГАИ проводят проверку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Машина сбила дорожный знак, дерево и забор Телеханской школы-интерната, а затем выехала на стадион.
|
Архив (ЧП)
Комментарии