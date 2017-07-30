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В центре Минска было обесточено несколько улиц, стоял транспорт

31.07.2017 17:19 — ЧП | Tut.by  
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Около 16.00 31 июля минчане стали сообщать об отсутствии электричества в центре города — не работают светофоры, электронные табло, шлагбаумы, в зданиях нет света, остановились троллейбусы.


Троллейбусы стоят в районе Комаровского рынка. 31 июля 2017 года. Фото: twitter.com/mirrryaw

В Советском районе в зданиях нет электричества, застряли лифты, на улице не работают светофоры, стали троллейбусы. Улицы, на которых минчане заметили последствия аварии, — Орловская, Некрасова, Бангалор, Сурганова, Коласа, Хоружей, Куйбышева, Старовиленский тракт.

В РУП «Минскэнерго» сообщили, что электроэнергия отключена на подстанции 110/10 кВ «Сторожевская».

«На месте работают оперативно-выездные бригады. Причины выясняются. О ходе восстановления электроэнергии будет сообщено дополнительно», — рассказали в пресс-службе.

В Минсктрансе сообщили, что в 17.50 движение троллейбусов и трамваев было восстановлено. Транспорт стоял около двух часов, с 16.05. На время отключения электроэнергии организовывали автобусные маршруты.

По данным ресурса operby.com, причиной блэкаута мог стать порыв подземного кабеля 10кВ.

 
 
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В Советском районе в зданиях нет электричества, застряли лифты, на улице не работают светофоры, стали троллейбусы.

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