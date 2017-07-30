Нетрезвый бесправник сбил 12-летнего пешехода в Кобринском районе

МИНСК, 31 июл – Sputnik. Ребенок пострадал в результате наезда легкового автомобиля в Кобринском районе, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ УВД Брестского облисполкома.



© Фото: ГАИ Бреста Пьяный минчанин на BMW врезался в футбольные ворота в Телеханах

ДТП произошло вечером 29 июля на гравийной дороге в районе деревни Брылево.

"Житель Кобрина на автомобиле Peugeot 406 выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на 12-летнего жителя деревни Магдалин", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, ребенок в аварии получил ранения и помещен в Кобринскую центральную районную больницу. Инспекторы установили, что водитель машины был пьян – у него в крови обнаружено 1,0 промилле алкоголя, а ранее был лишен прав.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.