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Нетрезвый бесправник сбил 12-летнего пешехода в Кобринском районе

31.07.2017 18:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 июл – Sputnik. Ребенок пострадал в результате наезда легкового автомобиля в Кобринском районе, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Нетрезвый бесправник сбил 12-летнего пешехода в Кобринском районе
© Фото: ГАИ Бреста
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ДТП произошло вечером 29 июля на гравийной дороге в районе деревни Брылево.

"Житель Кобрина на автомобиле Peugeot 406 выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на 12-летнего жителя деревни Магдалин", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, ребенок в аварии получил ранения и помещен в Кобринскую центральную районную больницу. Инспекторы установили, что водитель машины был пьян – у него в крови обнаружено  1,0 промилле алкоголя, а ранее был лишен прав.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Мальчик в аварии получил ранения и помещен в Кобринскую центральную районную больницу.

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