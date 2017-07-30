Преследуемый машиной ГАИ байкер сбил девочку в Ольшанах

МИНСК, 31 июл – Sputnik. Девочка-пешеход получила травмы и была помещена в реанимацию в результате наезда мотоциклиста, которого в Столинском районе преследовала машина ГАИ, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.



© Фото: ГАИ Бреста Нетрезвый бесправник сбил 12-летнего пешехода в Кобринском районе

Авария произошла 29 июля в 22:20 на улице Вишневой агрогородка Ольшаны.

"Мотоциклом "Хорс" под управлением 20-летнего парня совершен наезд на 13-летнюю местную жительницу", – сказала Дранькова.

По ее словам, в аварии ребенок получила травмы и была помещена в реанимационное отделение, мотоциклист также пострадал – сейчас он в больнице.

Дранькова уточнила, что в момент ДТП за байкером ехала машина ГАИ – инспекторы преследовали молодого человека за нарушение ПДД – он двигался без шлема. Впоследствии выяснилось, что у него нет прав и водительское удостоверение он никогда не получал.

В отношении мотоциклиста Столинским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).