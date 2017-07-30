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Отдыхавшая на Браславских озерах 39-летняя женщина умерла из-за удара молнии

31.07.2017 21:41 — ЧП | Tut.by  
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Отдыхавшая на Браславских озерах 39-летняя женщина умерла после удара молнии, сообщила официальный представитель Витебского областного МЧС Марина Фандо.

Днем 31 июля компания людей отдыхала на озере Струсто. Женщина находилась на туристической стоянке Национального парка Браславские озера, когда началась гроза. Она погибла из-за удара молнии. Прибывшие врачи уже помочь не могли, констатировали смерть.

В МЧС рассказали, что от удара пострадала еще одна женщина, она получила легкие травмы и от госпитализации отказалась.

 
 
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От удара пострадала еще одна женщина, она получила легкие травмы и от госпитализации отказалась.

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