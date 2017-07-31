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Ливень, град и поваленные деревья. Как Пружаны пережили удар стихии

01.08.2017 00:12 — ЧП | Tut.by  
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31 июля ливень залил Пружаны, а сильный ветер валил деревья, теплицы, обрывал линии электропередачи и ломал крыши, сообщают жители города в паблике «Подслушано Пружаны».


Фото: vk.com/pruzany

Фото: vk.com/pruzany

Фото: vk.com/pruzany

Фото: vk.com/pruzany

Во второй половине дня 31 июля в Пружанах прошли ливни, грозы и шквалистый ветер. В социальных сетях жители райцентра сообщают о поваленных деревьях на нескольких улицах. На одной из улиц города снесенное дерево упало на столб и оборвало линию электропередачи. Кроме того, сообщается о подтоплениях в нескольких микрорайонах Пружан, поврежденных ветром крышах и теплицах, а в деревне Жадены выпал град размером с горошину.


Фото: vk.com/pruzany

Фото: vk.com/pruzany

Фото: vk.com/pruzany

Фото: vk.com/pruzany

Фото: vk.com/pruzany

1 августа по юго-западу ожидаются кратковременные дожди, грозы, сообщает Гидрометеоцентр. По южной половине республики воздух прогреется до +30.+34°С.

 
 
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Перевернутые теплицы, поврежденные крыши и автомобили, сваленные деревья и оборванные линии ЛЭП.

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