Ливень, град и поваленные деревья. Как Пружаны пережили удар стихии

31 июля ливень залил Пружаны, а сильный ветер валил деревья, теплицы, обрывал линии электропередачи и ломал крыши, сообщают жители города в паблике «Подслушано Пружаны».



Фото: vk.com/pruzany



Фото: vk.com/pruzany



Фото: vk.com/pruzany



Фото: vk.com/pruzany

Во второй половине дня 31 июля в Пружанах прошли ливни, грозы и шквалистый ветер. В социальных сетях жители райцентра сообщают о поваленных деревьях на нескольких улицах. На одной из улиц города снесенное дерево упало на столб и оборвало линию электропередачи. Кроме того, сообщается о подтоплениях в нескольких микрорайонах Пружан, поврежденных ветром крышах и теплицах, а в деревне Жадены выпал град размером с горошину.



Фото: vk.com/pruzany



Фото: vk.com/pruzany



Фото: vk.com/pruzany



Фото: vk.com/pruzany



Фото: vk.com/pruzany

1 августа по юго-западу ожидаются кратковременные дожди, грозы, сообщает Гидрометеоцентр. По южной половине республики воздух прогреется до +30.+34°С.