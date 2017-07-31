|
Ливень, град и поваленные деревья. Как Пружаны пережили удар стихии
31 июля ливень залил Пружаны, а сильный ветер валил деревья, теплицы, обрывал линии электропередачи и ломал крыши,
Во второй половине дня 31 июля в Пружанах прошли ливни, грозы и шквалистый ветер. В социальных сетях жители райцентра сообщают о поваленных деревьях на нескольких улицах. На одной из улиц города снесенное дерево упало на столб и оборвало линию электропередачи. Кроме того, сообщается о подтоплениях в нескольких микрорайонах Пружан, поврежденных ветром крышах и теплицах, а в деревне Жадены выпал град размером с горошину.
1 августа по юго-западу ожидаются кратковременные дожди, грозы,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перевернутые теплицы, поврежденные крыши и автомобили, сваленные деревья и оборванные линии ЛЭП.
|
Архив (ЧП)
Комментарии