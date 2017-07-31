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Бунт заключенных в британской тюрьме закончился без эксцессов
01.08.2017 09:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 авг — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов, имеющих опыт борьбы с беспорядками среди заключенных, смогли подавить бунт в британской тюрьме Mount.
Как ранее сообщал Sputnik, после полудня в понедельник заключенные тюрьмы Mount в графстве Хартфордшир начали беспорядки, захватив два крыла здания исправительного учреждения, где находилось около 227 человек.
Британские СМИ со ссылкой на министерство юстиции сообщает, что инцидент был урегулирован, никто из сотрудников и заключенных не пострадал и не получил травм.
"Виновные в инциденте будут переданы в полицию и могут провести больше времени за решеткой", — проинформировало руководство исправительного учреждения.
Тюрьма Mount была открыта в 1987 году, в ней содержатся заключенные, отбывающие последние шесть месяцев своего срока. Беспорядки стали возможными потому, что в тюрьме не был укомплектован штат охранников.
Между тем, аналогичная история в Бразилии привела к более тяжелым последствиям: по меньшей мере шесть заключенных погибли 27 июля во время бунта в одной из тюрем на территории штата Гояс в Бразилии. Инцидент произошел в муниципалитете Жусара. Группа заключенных напала на охранников, а затем подожгла несколько тюремных камер. Во время бунта по меньшей мере восьми заключенным удалось сбежать, захватив оружие тюремщиков. В настоящее время их разыскивает полиция.
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Британским властям в отличие от бразильских удалось подавить бунт в тюрьме к северо-западу от Лондона без жертв.
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