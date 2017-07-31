Бунт заключенных в британской тюрьме закончился без эксцессов

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов, имеющих опыт борьбы с беспорядками среди заключенных, смогли подавить бунт в британской тюрьме Mount.

Как ранее сообщал Sputnik, после полудня в понедельник заключенные тюрьмы Mount в графстве Хартфордшир начали беспорядки, захватив два крыла здания исправительного учреждения, где находилось около 227 человек.

Британские СМИ со ссылкой на министерство юстиции сообщает, что инцидент был урегулирован, никто из сотрудников и заключенных не пострадал и не получил травм.

"Виновные в инциденте будут переданы в полицию и могут провести больше времени за решеткой", — проинформировало руководство исправительного учреждения.

Тюрьма Mount была открыта в 1987 году, в ней содержатся заключенные, отбывающие последние шесть месяцев своего срока. Беспорядки стали возможными потому, что в тюрьме не был укомплектован штат охранников.

Между тем, аналогичная история в Бразилии привела к более тяжелым последствиям: по меньшей мере шесть заключенных погибли 27 июля во время бунта в одной из тюрем на территории штата Гояс в Бразилии. Инцидент произошел в муниципалитете Жусара. Группа заключенных напала на охранников, а затем подожгла несколько тюремных камер. Во время бунта по меньшей мере восьми заключенным удалось сбежать, захватив оружие тюремщиков. В настоящее время их разыскивает полиция.