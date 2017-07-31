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Кровавая драма под Пуховичами: два пенсионера убиты, два ранены
01.08.2017 09:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 авг — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства кровавой резни, которую устроил минчанин в дачном поселке под Пуховичами, сообщили в МВД.
Преступление совершено вблизи деревни Мощеново Пуховичского района в садовом товариществе в 07:40.
"Установлено, что мужчина 1951 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе дачного дома ножом убил хозяйку, а также причинил ножевые ранения тел еще двум пенсионерам — 1937 и 1955 годов рождения", — сообщили Sputnik во вторник в МВД.
После совершенного он причинил себе колото-резаные раны грудной клетки и через несколько часов умер больнице. Раненые госпитализированы, все четверо пенсионеры, минчане, уточнили в МВД.
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Минчанин убил женщину, нанес ножевые ранение еще двум пенсионерам, после чего ударил себя ножом в грудь и уже в больнице скончался.
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