Кровавая драма под Пуховичами: два пенсионера убиты, два ранены

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства кровавой резни, которую устроил минчанин в дачном поселке под Пуховичами, сообщили в МВД.



© Pixabay Несовершеннолетняя убила ножом посетительницу ТЦ в Норвегии

Преступление совершено вблизи деревни Мощеново Пуховичского района в садовом товариществе в 07:40.

"Установлено, что мужчина 1951 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе дачного дома ножом убил хозяйку, а также причинил ножевые ранения тел еще двум пенсионерам — 1937 и 1955 годов рождения", — сообщили Sputnik во вторник в МВД.

После совершенного он причинил себе колото-резаные раны грудной клетки и через несколько часов умер больнице. Раненые госпитализированы, все четверо пенсионеры, минчане, уточнили в МВД.