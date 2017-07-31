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Гибель минчанки на Браславских озерах: молния ударила в спину

01.08.2017 10:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 авг — Sputnik. Минчанка погибла во время отдыха на Браславских озерах, молния ударила в спину, на ней загорелась одежда, сообщили в МЧС.

Гибель минчанки на Браславских озерах: молния ударила в спину
CC BY 2.0 / Dustin Gaffke / Lightning
Шаровая молния влетела в окно дома в Барановичах

31 июля около 17.00 в Браславский районный отдел по чрезвычайным ситуациям от дежурного РОВД поступило сообщение о поражении разрядом молнии женщины возле деревни Кезики Браславского района. Несколько семей из Минска отдыхали на берегу озера Струсто.

"Было установлено, что после купания они зашли в беседку, но начался сильный ветер и отдыхающие направились в палатку, чтобы переодеться, Когда две женщины проходили возле высокой сосны, ударила молния", — рассказали Sputnik во вторник в МЧС.

Со слов очевидцев, молнии ударила в макушку сосны, а также в спину 39-летней женщины. "Женщина от удара молнии упала на землю, на ней загорелась одежда", — уточнили спасатели.

По их словам, задела молния и вторую минчанку. "Находившиеся рядом друзья оказали ей помощь, ее удалось спасти", — уточнили в МЧС.

В МЧС уточнили, что в подобных случаях нужно сразу же оказывать первую помощь.

"Если рядом с Вами оказался человек, пораженный молнией, не бойтесь дотрагиваться до него — заряда в теле пострадавшего не останется", — сказали спасатели.

По их словам, при поражении молнией нужно быстро определить состояние пострадавшего и незамедлительно провести реанимационные мероприятия — искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. И нужно срочно доставить пострадавшего в больницу, сказали в МЧС.

 
Теги: Минск
 
 
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Несколько семей из Минска приехали отдыхать в Национальный парк "Браславские озера", но отдых из – за грозы закончился гибелью женщины.

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