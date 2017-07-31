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Под Марьиной Горкой дачник убил пенсионерку, ранил двух людей и покончил с собой

01.08.2017 10:26 — ЧП | Tut.by  
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65-летний пьяный пенсионер в садовом товариществе у деревни Мощеново Пуховичского района устроил резню: убил женщину и ранил ножом еще двух мужчин. А потом искалечил себя и умер в больнице. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Утром 31 июля примерно в 07.40 пенсионер убил ножом 65-летнюю женщину во дворе ее дачного дома. После ранил еще двух мужчин возрастом 61 и 79 лет, они сейчас в больнице.

«После чего пенсионер причинил себе колото-резаные раны грудной клетки и в 11.20 в больнице умер», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что все участники этой истории — пенсионеры из Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Известно, что все участники этой истории - пенсионеры из Минска.

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