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В Слониме на железнодорожном переезде поезд сбил молодого человека. Парень в реанимации
Все произошло 31 июля около 21.00. В Слониме на железнодорожном переезде в районе улицы Багратиона скорый поезд Гродно — Санкт-Петербург сбил молодого человека,
По некоторым данным, потерпевшим является молодой человек, который переходил переезд в наушниках. В Слонимской ЦРБ также подтвердили, что к ним был доставлен 19-летний парень, который теперь находится в реанимационном отделении.
По данному инциденту проводится проверка.
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По некоторым данным, потерпевшим является молодой человек, который переходил переезд в наушниках.
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Архив (ЧП)
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