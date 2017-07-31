В Слониме на железнодорожном переезде поезд сбил молодого человека. Парень в реанимации

Все произошло 31 июля около 21.00. В Слониме на железнодорожном переезде в районе улицы Багратиона скорый поезд Гродно — Санкт-Петербург сбил молодого человека, сообщает «Газета Слонімская».



Фото: gs.by

По некоторым данным, потерпевшим является молодой человек, который переходил переезд в наушниках. В Слонимской ЦРБ также подтвердили, что к ним был доставлен 19-летний парень, который теперь находится в реанимационном отделении.

По данному инциденту проводится проверка.