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В Слониме на железнодорожном переезде поезд сбил молодого человека. Парень в реанимации

01.08.2017 10:40 — ЧП | Tut.by  
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Все произошло 31 июля около 21.00. В Слониме на железнодорожном переезде в районе улицы Багратиона скорый поезд Гродно — Санкт-Петербург сбил молодого человека, сообщает «Газета Слонімская».


Фото: gs.by

По некоторым данным, потерпевшим является молодой человек, который переходил переезд в наушниках. В Слонимской ЦРБ также подтвердили, что к ним был доставлен 19-летний парень, который теперь находится в реанимационном отделении.

По данному инциденту проводится проверка.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 21
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По некоторым данным, потерпевшим является молодой человек, который переходил переезд в наушниках.

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