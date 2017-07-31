Стрелял в женщину, отказывался сдаться. В Оршанском районе задержали вооруженного мужчину

В Оршанском районе задержали мужчину, который стрелял из ружья в свою знакомую, сообщает пресс-служба милиции региона.

Около 8 часов утра, 30 июля, работники Оршанской городской больницы сообщили в милицию о том, что к ним со сквозным огнестрельным ранением грудной клетки доставили 42-летнюю жительницу городского поселка Болбасово. Женщину госпитализировали в отделение реанимации.

Милиционеры установили, что в пострадавшую стрелял в подъезде дома ее знакомый — 44-летний неработающий мужчина. После этого он скрылся с оружием.

Вечером житель одной из деревень в Оршанском районе сообщил милиционерам, что подозреваемый идет в сторону остановки дизель-поезда. Сотрудники милиции оцепили территорию остановочного пункта, а чтобы обезопасить людей, оттеснили вооруженного мужчину с платформы, куда должен был подойти поезд,

Так как сдать оружие подозреваемый категорически отказывался, для его задержания был вызван ОМОН.

Предварительно установлено, что мужчина в момент задержания был пьян, а ружье было заряжено. Сейчас с ним работают следователи.