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Молния стала причиной пяти пожаров в Брестской области
Молния повредила постройки в Ивановском, Пинском, Лунинецком, Малоритском районах и городе Пинске.
В трех случаях из-за пожаров пострадали кровля и имущество, в двух — здания были уничтожены. Так, лишились своих сараев пенсионер из деревни Старые Клинки, Ивановского района и 58-летняя жительница деревни Новое Роматово.
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В трех случаях молния пострадала кровлю, в двух - уничтожила постройки.
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Архив (ЧП)
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