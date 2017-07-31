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Молния стала причиной пяти пожаров в Брестской области

01.08.2017 11:52 — ЧП | Tut.by  
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Грозовой разряд молнии стал причиной пяти пожаров в Брестской области 31 июля, сообщает областное управление МЧС.

Молния повредила постройки в Ивановском, Пинском, Лунинецком, Малоритском районах и городе Пинске.

В трех случаях из-за пожаров пострадали кровля и имущество, в двух — здания были уничтожены. Так, лишились своих сараев пенсионер из деревни Старые Клинки, Ивановского района и 58-летняя жительница деревни Новое Роматово.

 
 
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В трех случаях молния пострадала кровлю, в двух - уничтожила постройки.

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