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Кровавая резня под Пуховичами: за что пенсионер напал на соседей

01.08.2017 12:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 авг — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины действий пенсионера из Минска, который нанес ножевые ранения трем потерпевшим, сообщили Sputnik источники в правоохранительных органах.

Кровавая резня под Пуховичами: за что пенсионер напал на соседей
© Фото: УВД Миноблисполкома
Рассерженный сельчанин избил битой байкера в Слуцком районе

Утром 31 июля на дачном участке под Пуховичами минчанин 1951 года рождения набросился с ножом на соседей, после чего нанес себе смертельные травмы.

"Трагедия случилась в садовом товариществе возле деревни Мощеново в Пуховичском районе. Предварительно установлено, что минчанин, будучи пьяным, набросился на хозяйку соседнего дома. Ей были нанесены ножевые ранения, от которых женщина скончалась", — рассказали собеседники Sputnik.

Также предварительно установлено, что после этого злоумышленник направился в другой соседский дом, там набросился на хозяйку, минчанку 1937 года рождения. Женщине удалось вырваться, но она получила несколько ножевых ранений, сообщили в правоохранительных органах. Есть еще одна жертва — мужчина 1955 года рождения, также минчанин. Раненые мужчина и женщина госпитализированы в больницу.

Предварительно установлено, что после содеянного мужчина нанес себе удар ножом в грудь, был доставлен сотрудниками ОМОНа в больницу, где скончался от полученного ранения.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-следственные мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

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