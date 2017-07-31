Кровавая резня под Пуховичами: за что пенсионер напал на соседей

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины действий пенсионера из Минска, который нанес ножевые ранения трем потерпевшим, сообщили Sputnik источники в правоохранительных органах.



© Фото: УВД Миноблисполкома Рассерженный сельчанин избил битой байкера в Слуцком районе

Утром 31 июля на дачном участке под Пуховичами минчанин 1951 года рождения набросился с ножом на соседей, после чего нанес себе смертельные травмы.

"Трагедия случилась в садовом товариществе возле деревни Мощеново в Пуховичском районе. Предварительно установлено, что минчанин, будучи пьяным, набросился на хозяйку соседнего дома. Ей были нанесены ножевые ранения, от которых женщина скончалась", — рассказали собеседники Sputnik.

Также предварительно установлено, что после этого злоумышленник направился в другой соседский дом, там набросился на хозяйку, минчанку 1937 года рождения. Женщине удалось вырваться, но она получила несколько ножевых ранений, сообщили в правоохранительных органах. Есть еще одна жертва — мужчина 1955 года рождения, также минчанин. Раненые мужчина и женщина госпитализированы в больницу.

Предварительно установлено, что после содеянного мужчина нанес себе удар ножом в грудь, был доставлен сотрудниками ОМОНа в больницу, где скончался от полученного ранения.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.