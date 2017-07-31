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Хватились только утром. В Рогачевском районе утонул 24-летний парень

01.08.2017 12:15 — ЧП | Tut.by  
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Трагедией закончился отдых возле водоема в Рогачевском районе. В озере Крушиновское утонул 24-летний парень, сообщили TUT.BY в ОСВОДе.

Инцидент произошел в воскресенье, 30 июля. Компания отдыхала у озера. Наутро одного из отдыхавших не досчитались. Принялись искать. Тело парня нашли на поверхности озера.

В ОСВОДе напомнили, что в связи с установившейся жарой, стоит быть вимательными и осторожными на воде. Купаться следует только в специально оборудованных местах. Заходить в воду в нетрезвом состоянии опасно для жизни.

 
 
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Инцидент произошел в воскресенье. Компания отдыхала у озера. Наутро одного из отдыхавших не досчитались.

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