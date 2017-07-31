Хватились только утром. В Рогачевском районе утонул 24-летний парень

Трагедией закончился отдых возле водоема в Рогачевском районе. В озере Крушиновское утонул 24-летний парень, сообщили TUT.BY в ОСВОДе.

Инцидент произошел в воскресенье, 30 июля. Компания отдыхала у озера. Наутро одного из отдыхавших не досчитались. Принялись искать. Тело парня нашли на поверхности озера.

В ОСВОДе напомнили, что в связи с установившейся жарой, стоит быть вимательными и осторожными на воде. Купаться следует только в специально оборудованных местах. Заходить в воду в нетрезвом состоянии опасно для жизни.