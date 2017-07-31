Пьяная бесправница на Opel насмерть сбила велосипедиста под Лунинцом

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Проводится проверка по факту ДТП, повлекшего гибель человека, сообщили Sputnik во вторник в Госавтоинспекции Брестской области.



© Фото: ГАИ Бреста Нетрезвый бесправник сбил 12-летнего пешехода в Кобринском районе

Авария произошла накануне во второй половине дня на автодороге Озерница — Любачин — Лахва. По предварительной информации, 39-летняя жительница деревни Микашевичи на Opel сбила 44-летнего велосипедиста, ехавшего попутно.

Как отметили в ГАИ, после того, как был совершен наезд, автомобиль выехал на встречную полосу и опрокинулся.

Велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия.

Проверка показала, что женщина, управлявшая автомобилем, никогда не получала водительских прав. Также она находилась в состоянии алкогольного опьянения (2,1 промилле) и ранее привлекалась к уголовной ответственности.