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Пьяная бесправница на Opel насмерть сбила велосипедиста под Лунинцом

01.08.2017 12:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 авг — Sputnik. Проводится проверка по факту ДТП, повлекшего гибель человека, сообщили Sputnik во вторник в Госавтоинспекции Брестской области.

Пьяная бесправница на Opel насмерть сбила велосипедиста под Лунинцом
© Фото: ГАИ Бреста
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Авария произошла накануне во второй половине дня на автодороге Озерница — Любачин — Лахва. По предварительной информации, 39-летняя жительница деревни Микашевичи на Opel сбила 44-летнего велосипедиста, ехавшего попутно.

Как отметили в ГАИ, после того, как был совершен наезд, автомобиль выехал на встречную полосу и опрокинулся.

Велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия.

Проверка показала, что женщина, управлявшая автомобилем, никогда не получала водительских прав. Также она находилась в состоянии алкогольного опьянения (2,1 промилле) и ранее привлекалась к уголовной ответственности.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Проверка установила, что женщина никогда не получала водительского удостоверения и раньше привлекалась к уголовной ответственности.

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