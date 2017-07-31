МИНСК, 1 авг – Sputnik. Минские следователи возбудили несколько уголовных дел в отношении четверых граждан России и одного белоруса, которые подозреваются в хищениях из офисов Минска, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Серия хищений денег из офисов частных фирм в белорусской столице произошла с мая по конец июля текущего года.

"Оперативниками столичного уголовного розыска при поддержке сотрудников спецподразделения "Алмаз" задержана группа россиян, а также один гражданин Беларуси, проживавший в Москве", – сказали в СК.

По данным следствия, белорус выполнял роль водителя и "гида" по улицам Минска, за свою работу он получал вознаграждение. Злоумышленники проникали в офисные помещения, взламывая двери, стеклопакеты, а после этого вскрывали сейфы и забирали оттуда деньги.

Первое преступление было совершено 30 мая в административном здании на улице Стебенева – там злоумышленники металлическим предметом ударили сторожа по голове и связали его, из сейфов похитили более 7 тысяч долларов США.

Согласно материалам уголовных дел в июне из офисов на этой улице была совершена кража 22 тысяч белорусских рублей, в ночь с 26 на 27 июля из офиса на улице Бабушкина – более 5 тысяч долларов.

"Подозреваемые была задержаны бойцами спецподраздерелия "Алмаз" с поличным после совершения очередного "налета" на офис на улице Карвата. Там они из офисных помещений похитили более 1800 долларов", – сказали в СК.

В ходе осмотра автомобиля, на котором передвигались злоумышленники, были обнаружены похищенные деньги, а также одежда, в которой совершались противоправные действия.

В настоящее время подозреваемые проверяются на причастность к аналогичным преступлениям в иных регионах страны.