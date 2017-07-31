|
Группа россиян совершала "налеты" на офисы в Минске
01.08.2017 13:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 авг – Sputnik. Минские следователи возбудили несколько уголовных дел в отношении четверых граждан России и одного белоруса, которые подозреваются в хищениях из офисов Минска, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Серия хищений денег из офисов частных фирм в белорусской столице произошла с мая по конец июля текущего года.
"Оперативниками столичного уголовного розыска при поддержке сотрудников спецподразделения "Алмаз" задержана группа россиян, а также один гражданин Беларуси, проживавший в Москве", – сказали в СК.
По данным следствия, белорус выполнял роль водителя и "гида" по улицам Минска, за свою работу он получал вознаграждение. Злоумышленники проникали в офисные помещения, взламывая двери, стеклопакеты, а после этого вскрывали сейфы и забирали оттуда деньги.
Первое преступление было совершено 30 мая в административном здании на улице Стебенева – там злоумышленники металлическим предметом ударили сторожа по голове и связали его, из сейфов похитили более 7 тысяч долларов США.
Согласно материалам уголовных дел в июне из офисов на этой улице была совершена кража 22 тысяч белорусских рублей, в ночь с 26 на 27 июля из офиса на улице Бабушкина – более 5 тысяч долларов.
"Подозреваемые была задержаны бойцами спецподраздерелия "Алмаз" с поличным после совершения очередного "налета" на офис на улице Карвата. Там они из офисных помещений похитили более 1800 долларов", – сказали в СК.
В ходе осмотра автомобиля, на котором передвигались злоумышленники, были обнаружены похищенные деньги, а также одежда, в которой совершались противоправные действия.
В настоящее время подозреваемые проверяются на причастность к аналогичным преступлениям в иных регионах страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Гидом" по минским улицам группы российских злоумышленников был гражданин Беларуси, все пять подозреваемых были задержаны бойцами СПБТ "Алмаза".
|
Архив (ЧП)
Комментарии