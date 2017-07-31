Змея в ньюсруме: как телевизионщики пытались усмирить питона

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Любопытное видео опубликовал австралийский телеканал "9News" — в ньюсруме под мониторами спрятался двухметровый питон, роликом с его "освобождением" стали активно делиться пользователи интернета.

Сотрудница телеканала обнаружила змею, которая спряталась между колонками на компьютерном столе. Не побоявшись рептилии, она попыталась вытащить ее за хвост и позвала на помощь коллег.