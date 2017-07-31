МИНСК, 1 авг – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Вороновском районе сельчанина, который напал с ножом на соседку, сообщили Sputnik во вторник в УВД Гродненского облисполкома.



© Фото: пресс-служба Следственного Комитета Убийство на даче под Пуховичами: пенсионер с ножом напал на соседок

Инцидент произошел на минувших выходных в деревне Солишки: местный житель, который несколько дней подряд выпивал, пытался убить женщину.

"Возможно, злоумышленник словил "белочку" и это подвигло его на совершение преступления", – сказали в УВД.

По информации милиции, 33-летняя соседка злоумышленника получила три удара ножом, но сумела сбежать и поэтому осталась жива. Скорую и милицию на место происшествия вызвали жители деревни.

В УВД также рассказали, что после нападения мужчина решил забраться в дом к соседу, но тот смог обезвредить злоумышленника и удерживать до прибытия наряда милиции.

В отношении буйного сельчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (покушение на убийство).