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Сельчанин под Вороново словил "белку" и напал с ножом на соседку
01.08.2017 14:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 авг – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Вороновском районе сельчанина, который напал с ножом на соседку, сообщили Sputnik во вторник в УВД Гродненского облисполкома.
© Фото: пресс-служба Следственного Комитета
Инцидент произошел на минувших выходных в деревне Солишки: местный житель, который несколько дней подряд выпивал, пытался убить женщину.
"Возможно, злоумышленник словил "белочку" и это подвигло его на совершение преступления", – сказали в УВД.
По информации милиции, 33-летняя соседка злоумышленника получила три удара ножом, но сумела сбежать и поэтому осталась жива. Скорую и милицию на место происшествия вызвали жители деревни.
В УВД также рассказали, что после нападения мужчина решил забраться в дом к соседу, но тот смог обезвредить злоумышленника и удерживать до прибытия наряда милиции.
В отношении буйного сельчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (покушение на убийство).
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Буйного сельчанина сумел обезвредить проживающий рядом мужчина – он удерживал злоумышленника до приезда милиции.
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