Пассажирский поезд сбил студента МГЛУ в Слониме

МИНСК, 1 авг – Sputnik. Пассажирский поезд сбил в Слониме 19-летнего студента, молодой человек с травмами находится в реанимации, сообщила во вторник " Газета Слонимская ".



© Pixabay Поезд сбил сидящего на рельсах мужчину в Бобруйске

ЧП произошло накануне около 21:00 на железнодорожном переезде возле улицы Багратиона в райцентре.

По данным издания, скорый поезд сообщения Гродно – Санкт-Петербург совершил наезд на 19-летнего слонимчанина, являющегося студентом Минского государственного лингвистического университета.

По предварительной информации, молодой человек, который переходил пути, слушал музыку в наушниках и поэтому не заметил приближающегося состава.

Пострадавшего скорая доставила в реанимационное отделение Слонимской центральной районной больницы. Состояние студента медики оценивают как тяжелое.