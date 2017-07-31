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Пассажирский поезд сбил студента МГЛУ в Слониме
01.08.2017 14:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 авг – Sputnik. Пассажирский поезд сбил в Слониме 19-летнего студента, молодой человек с травмами находится в реанимации, сообщила во вторник "
ЧП произошло накануне около 21:00 на железнодорожном переезде возле улицы Багратиона в райцентре.
По данным издания, скорый поезд сообщения Гродно – Санкт-Петербург совершил наезд на 19-летнего слонимчанина, являющегося студентом Минского государственного лингвистического университета.
По предварительной информации, молодой человек, который переходил пути, слушал музыку в наушниках и поэтому не заметил приближающегося состава.
Пострадавшего скорая доставила в реанимационное отделение Слонимской центральной районной больницы. Состояние студента медики оценивают как тяжелое.
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Молодой человек переходил пути и слушал музыку в наушниках, поэтому не заметил приближающегося состава.
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