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Пассажирский поезд сбил студента МГЛУ в Слониме

01.08.2017 14:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 авг – Sputnik. Пассажирский поезд сбил в Слониме 19-летнего студента, молодой человек с травмами находится в реанимации, сообщила во вторник "Газета Слонимская".

Пассажирский поезд сбил студента МГЛУ в Слониме
© Pixabay
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ЧП произошло накануне около 21:00 на железнодорожном переезде возле улицы Багратиона в райцентре.

По данным издания, скорый поезд сообщения Гродно – Санкт-Петербург совершил наезд на 19-летнего слонимчанина, являющегося студентом Минского государственного лингвистического университета.

По предварительной информации, молодой человек, который переходил пути, слушал музыку в наушниках и поэтому не заметил приближающегося состава.

Пострадавшего скорая доставила в реанимационное отделение Слонимской центральной районной больницы. Состояние студента медики оценивают как тяжелое. 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Молодой человек переходил пути и слушал музыку в наушниках, поэтому не заметил приближающегося состава.

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