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Спустя двое суток в лесу нашли пропавшую пенсионерку. От радости женщина пела
В Минском районе 83-летняя пенсионерка заблудилась в лесу. Нашли ее на третий день поисков, от радости женщина запела. Видео поисковой операции опубликовал отряд «Ангел».
83-летняя Зинаида Гусоревич из деревни Черемуха (Минский район) пропала в прошлую среду, когда вышла в лес собрать грибов на суп. Но заблудилась.
Поисковая операция завершилась только вечером в пятницу, когда волонтеры нашли женщину в 4 км от дома. Она очень обрадовалась этому и начала петь «Катюшу».
«Двое суток женщина находилась в лесу без еды и без воды. Ей оказали первую помощь и вызвали скорую. Сегодня утром Зинаиду Александровну выписали домой, с ней все хорошо», — рассказал TUT.BY Сергей Ковган.
Кстати, помогать в поисках тем вечером вызвалось более 30 человек.
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Женщина ушла в лес, чтобы собрать грибов на суп. Только сегодня она вернулась домой из больницы. Сейчас с ней все хорошо.
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Архив (ЧП)
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