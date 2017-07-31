Перестрелка произошла в суде в Москве

МИНСК, 1 авг – Sputnik. Перестрелка произошла во вторник днем в Московском областном суде, сообщило РИА Новости со ссылкой на очевидца.

ЧП в Московском областном суде случилось днем во вторник 1 августа.

"В Мособлсуде произошла перестрелка, ранены сотрудники, видела раненную женщину-пристава", – сообщила адвокат – очевидец произошедшего.

Адвокат услышала не менее двух десятков выстрелов, однако подробностей сообщить очевидец не смог.

Пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова рассказала, что из суда прошла полная эвакуация сотрудников и посетителей, все заседания отложены, однако она не смогла уточнить причину ЧП. Подробности инцидента уточняются.