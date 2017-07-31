|
Тройное ДТП в Гомеле: пострадал байкер и его пассажирка
01.08.2017 15:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 авг – Sputnik. Мотоциклист и его пассажирка получили травмы в результате ДТП в Гомеле – оба пострадавших госпитализированы, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла накануне около 17:50 в районе улицы Зайцева областного центра. По информации милиции, водитель Audi Q7 при перестроении не пропустил попутный мотоцикл Kawasaki и врезался в него.
"После этого мотоцикл отбросило в левую сторону, где он совершил столкновение с задней частью автомобиля Hyundai Accent", – сказали в ГАИ.
В результате ДТП ранения получили 54-летний водитель байка и его пассажирка-одногодка.
По данным УВД, мужчину доставили в реанимацию Гомельской областной клинической больницы, женщину – в травматологическое отделение Больницы скорой медицинской помощи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчину доставили в реанимацию Гомельской областной клинической больницы, женщину – в травматологическое отделение Больницы скорой медицинской помощи.
|
Архив (ЧП)
Комментарии