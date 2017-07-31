|
Открывшие стрельбу в московском суде убиты
01.08.2017 15:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 авг – Sputnik. Устроившие стрельбу в Московском областном суде мужчины убиты, сообщила
© Sputnik Илья Питалев
Сообщения о стрельбе в здании Московского областного суда поступили днем во вторник.
Как позже выяснилось, открыли стрельбу подсудимые по делу "банды GTA", суд над которыми должен был продолжиться во вторник. Мужчины завладели оружием конвоиров и открыли стрельбу.
По последним данным, в результате пострадали три человека, двое госпитализированы. Среди раненых сотрудников суда нет.
Четверых мужчин убили сотрудники ОМОН при приведении операции по их обезвреживанию.
Серия жестоких убийств прокатилась в 2012–2014 годах по Подмосковью, причем большинство из них были совершены на трассе М-4 "Дон": бандиты раскладывали "колючки" на дороге и затем убивали и грабили останавливавшихся на ремонт покрышек водителей.
В настоящее время идет судебное следствие по делу "банды GTA" – на скамье подсудимых находились девять человек. Руководитель банды, оказавший при задержании вооруженное сопротивление, был убит.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подсудимые по делу "банды GTA" обезоружили конвоиров и открыли стрельбу в здании суда.
|
Архив (ЧП)
Комментарии