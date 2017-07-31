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Трех мужчин подозревают в изнасиловании 19-летней бобруйчанки
Уголовное дело за изнасилование 19-летней бобруйчанки возбудили в отношении трех молодых людей в Бобруйске. Подозреваемым по 25 лет.
По предварительной информации, изнасилование неработающей бобруйчанки произошло в ночь на 21 июля в городском парке культуры и отдыха по улице Интернациональной, сообщила старший инспектор группы информации и общественных связей УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк.
Двое из подозреваемых ранее судимы. Один — за мошенничество и грабеж, второй — за кражу, грабеж и изнасилование. Все неработающие.
Дело передано в Бобруйский межрайонный отдел СК. Следствие этот случай пока не комментирует. По словам следователей, ситуация неоднозначна: молодые люди были знакомы между собой, все, по предварительной информации, находились в состоянии алкогольного опьянения. Прокомментировать ситуацию представители СК смогут только после окончания следствия — примерно через месяц.
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По предварительной информации, изнасилование произошло в ночь на 21 июля в городском парке культуры и отдыха по улице Интернациональной.
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Архив (ЧП)
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