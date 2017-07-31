Трех мужчин подозревают в изнасиловании 19-летней бобруйчанки

Уголовное дело за изнасилование 19-летней бобруйчанки возбудили в отношении трех молодых людей в Бобруйске. Подозреваемым по 25 лет.

По предварительной информации, изнасилование неработающей бобруйчанки произошло в ночь на 21 июля в городском парке культуры и отдыха по улице Интернациональной, сообщила старший инспектор группы информации и общественных связей УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк.

Двое из подозреваемых ранее судимы. Один — за мошенничество и грабеж, второй — за кражу, грабеж и изнасилование. Все неработающие.

Дело передано в Бобруйский межрайонный отдел СК. Следствие этот случай пока не комментирует. По словам следователей, ситуация неоднозначна: молодые люди были знакомы между собой, все, по предварительной информации, находились в состоянии алкогольного опьянения. Прокомментировать ситуацию представители СК смогут только после окончания следствия — примерно через месяц.