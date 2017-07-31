В огороде пенсионера в Осиповичском районе откопали 10 артснарядов

В деревне Свислочь Осиповичского района пенсионер откопал в огороде 10 снарядов времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы уничтожили на полигоне.

Пенсионер 31 июля копал яму у себя во дворе, когда увидел в земле предмет, похожий на минометную мину. Он сразу вызвал милицию.

Военнослужащие саперно-пиротехнической группы во главе с капитаном Павлом Маркеловым войсковой части 5527 обследовали грунт и извлекли 10 артиллерийских снарядов калибра 75 мм. Их изъяли и ликвидировали на артиллерийском полигоне через несколько часов.