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В огороде пенсионера в Осиповичском районе откопали 10 артснарядов

01.08.2017 17:22 — ЧП | Tut.by  
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В деревне Свислочь Осиповичского района пенсионер откопал в огороде 10 снарядов времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы уничтожили на полигоне.

Пенсионер 31 июля копал яму у себя во дворе, когда увидел в земле предмет, похожий на минометную мину. Он сразу вызвал милицию.

Военнослужащие саперно-пиротехнической группы во главе с капитаном Павлом Маркеловым войсковой части 5527 обследовали грунт и извлекли 10 артиллерийских снарядов калибра 75 мм. Их изъяли и ликвидировали на артиллерийском полигоне через несколько часов.

 
 
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Боеприпасы времен Великой Отечественной войны ликвидировали саперы.

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