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На мать, бросившую в Молодечно годовалую девочку, составили протокол

01.08.2017 17:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 авг – Sputnik. Участковый составил протокол на жительницу Молодечно, которая бросила в песочнице свою годовалую дочь, сообщил ресурс "Край" со ссылкой на заместителя Молодечненского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Владимира Василькова.

На мать, бросившую в Молодечно годовалую девочку, составили протокол
© Pixabay
Годовалого ребенка без родителей нашли в песочнице в Молодечно

Маленький ребенок без присмотра родителей был обнаружен местными жителями на улице Волынца районного центра. На место вызвали милицию – прибывший участковый принял решение отправить девочку в больницу.

"В отношении матери составлен административный протокол по ст. 17.3 Кодекса об административных правонарушениях – распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения", – цитирует ресурс слова Василькова.

По информации представителя РОВД, по факту уже собраны необходимые материалы, которые будут рассмотрены их комиссией по делам несовершеннолетних.

Васильков также уточнил, что ранее девочку уже изымали из этой семьи по причине пьянства матери.

 
Теги: Минск
 
 
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Милиция собрала по факту необходимые материалы – их рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних.

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