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Женщина бегом скрылась из обменника в Бресте, получив "лишние" $540

01.08.2017 18:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 авг – Sputnik. Милиция Московского района Бреста разыскивает женщину, которая сбежала из обменного пункта с ошибочно выданными ей 540 долларами США, сообщили Sputnik во вторник в УВД Брестского облисполкома.

Лишние деньги разыскиваемой выдали около полудня 26 июня в обменнике, находящемся в супермаркете "Микс".

"При осуществлении валютно-обменной операции она получила излишне выданные денежные средства в размере 540 долларов США", – сказали в УВД.

Там также сообщили приметы женщины: ей на вид 30-35 лет, рост составляет 165-170 сантиметров, имеет среднее телосложение и светлые  волосы. На ней была бежевая ветровка, синие джинсы и светлые кеды.

В милиции просят граждан, которые узнали разыскиваемую, обратиться в правоохранительные органы.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В милиции просят граждан, которые узнали разыскиваемую, обратиться в правоохранительные органы.

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