МИНСК, 1 авг – Sputnik. Милиция Московского района Бреста разыскивает женщину, которая сбежала из обменного пункта с ошибочно выданными ей 540 долларами США, сообщили Sputnik во вторник в УВД Брестского облисполкома.

Лишние деньги разыскиваемой выдали около полудня 26 июня в обменнике, находящемся в супермаркете "Микс".

"При осуществлении валютно-обменной операции она получила излишне выданные денежные средства в размере 540 долларов США", – сказали в УВД.

Там также сообщили приметы женщины: ей на вид 30-35 лет, рост составляет 165-170 сантиметров, имеет среднее телосложение и светлые волосы. На ней была бежевая ветровка, синие джинсы и светлые кеды.

В милиции просят граждан, которые узнали разыскиваемую, обратиться в правоохранительные органы.