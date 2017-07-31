Полиция рассказала подробности стрельбы в Мособлсуде

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Арестованные из "банды GTA" смогли похитить ключи от наручников и табельное оружие, после чего устроили стрельбу в Мособлсуде, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Московской области.



© Sputnik Руслан Кривобок Открывшие стрельбу в московском суде убиты

Инцидент произошел во вторник в здании Московского областного суда : фигуранты уголовного дела предприняли попытку побега, напав на конвойных. В результате завязалась перестрелка, в которой погибли трое арестованных, двое ранены. Кроме того, пострадали сотрудник Росгвардии и двое полицейских.

"По уточненной информации, при осуществлении перевозки в лифте они совершили нападение на сотрудников полиции, завладели их табельным оружием и ключами от наручников", — сказала глава пресс-службы Татьяна Петрова.

Когда лифт открылся, по словам Петровой, подсудимые начали расстреливать полицейских и сотрудников Росгвардии. Правоохранители открыли ответный огонь.

"Таким образом, полицейские предотвратили побег из-под стражи подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений", — отметила Петрова.

Однако, по ее словам, по факту случившегося руководство подмосковного главка МВД назначило проведение служебной проверки.

Эксперты высказывают мнение, что стрельба могла произойти из-за плохой подготовки "безопасников". "То, что стали возможными инциденты с перестрелками или нападением на конвоиров, может говорить об определенных недочетах в выполнении инструкций или недостатках в подготовке персонала, отвечающего за безопасность в здании", — сказал председатель общероссийского профсоюза негосударственной сферы безопасности, зампред координационного совета НСБ России Дмитрий Галочкин.

Он уточнил, что перестрелку в Мособлсуде не надо рассматривать как "индикатор недееспособности самой системы", однако она является серьезным сигналом о необходимой ревизии.