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Полиция рассказала подробности стрельбы в Мособлсуде
01.08.2017 19:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 авг — Sputnik. Арестованные из "банды GTA" смогли похитить ключи от наручников и табельное оружие, после чего устроили стрельбу в Мособлсуде, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Московской области.
© Sputnik Руслан Кривобок
"По уточненной информации, при осуществлении перевозки в лифте они совершили нападение на сотрудников полиции, завладели их табельным оружием и ключами от наручников", — сказала глава пресс-службы Татьяна Петрова.
Когда лифт открылся, по словам Петровой, подсудимые начали расстреливать полицейских и сотрудников Росгвардии. Правоохранители открыли ответный огонь.
"Таким образом, полицейские предотвратили побег из-под стражи подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений", — отметила Петрова.
Однако, по ее словам, по факту случившегося руководство подмосковного главка МВД назначило проведение служебной проверки.
Эксперты высказывают мнение, что стрельба могла произойти из-за плохой подготовки "безопасников". "То, что стали возможными инциденты с перестрелками или нападением на конвоиров, может говорить об определенных недочетах в выполнении инструкций или недостатках в подготовке персонала, отвечающего за безопасность в здании", — сказал председатель общероссийского профсоюза негосударственной сферы безопасности, зампред координационного совета НСБ России Дмитрий Галочкин.
Он уточнил, что перестрелку в Мособлсуде не надо рассматривать как "индикатор недееспособности самой системы", однако она является серьезным сигналом о необходимой ревизии.
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Эксперты считают, что случившееся в суде могло произойти из-за недочетов в инструктаже и подготовке "безопасников".
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