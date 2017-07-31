|
Молоковоз насмерть сбил пенсионерку на улице в Лепеле
01.08.2017 19:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 авг – Sputnik. Пожилая женщина погибла под колесами молоковоза в Лепеле, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
© Фото: ГАИ Гомеля
Инцидент произошел в 13:45 вторника на 155-м километре трассы М3 "Минск – Витебск".
"Водитель МАЗ наехал на женщину, переходившую проезжую часть", – сказали в ГАИ.
По информации инспекторов, от полученных травм 82-летняя местная жительница скончалась на месте. Женщина пересекала дорогу вне пешеходного перехода – до него от места наезда было около десяти метров.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту гибели женщины проверку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина пересекала дорогу вне пешеходного перехода – до него от места наезда было около десяти метров.
|
Архив (ЧП)
Комментарии