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Молоковоз насмерть сбил пенсионерку на улице в Лепеле

01.08.2017 19:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 авг – Sputnik. Пожилая женщина погибла под колесами молоковоза в Лепеле, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Молоковоз насмерть сбил пенсионерку на улице в Лепеле
© Фото: ГАИ Гомеля
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Инцидент произошел в 13:45 вторника на 155-м километре трассы М3 "Минск – Витебск".

"Водитель МАЗ наехал на женщину, переходившую проезжую часть", – сказали в ГАИ.

По информации инспекторов, от полученных травм 82-летняя местная жительница скончалась на месте. Женщина пересекала дорогу вне пешеходного перехода – до него от места наезда было около десяти метров.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту гибели женщины проверку.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Женщина пересекала дорогу вне пешеходного перехода – до него от места наезда было около десяти метров.

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