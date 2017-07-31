Молоковоз насмерть сбил пенсионерку на улице в Лепеле

МИНСК, 1 авг – Sputnik. Пожилая женщина погибла под колесами молоковоза в Лепеле, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Витебского облисполкома.



© Фото: ГАИ Гомеля Тройное ДТП в Гомеле: пострадал байкер и его пассажирка

Инцидент произошел в 13:45 вторника на 155-м километре трассы М3 "Минск – Витебск".

"Водитель МАЗ наехал на женщину, переходившую проезжую часть", – сказали в ГАИ.

По информации инспекторов, от полученных травм 82-летняя местная жительница скончалась на месте. Женщина пересекала дорогу вне пешеходного перехода – до него от места наезда было около десяти метров.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту гибели женщины проверку.