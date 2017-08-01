Взрыв в мечети в Афганистане унес жизни 20 человек

МИНСК, 1 авг – Sputnik. Не менее двух десятков человек погибли во время взрыва в мечети в афганском городе Герат, около 30 получили ранения, сообщил телеканал Tolo News .

Взрыв произошел в шиитской мечети, расположенной на западе города.

По словам медиков госпиталя Герата, в данное медицинское учреждение были доставлены по меньшей мере 20 убитых и 30 раненых.

Местные власти уже подтвердили, что нападения на мечеть в районе Дехр-Абад совершили два человека: один террорист подорвал себя перед зданием, а второй нападавший открыл огонь по прихожанам.

Suicide attack on a #Shias mosque(Jawadia)in the 4th district of Herat city killed 28 people & more than 30 were injured. #HeratAttack #AFG pic.twitter.com/u9LnIosLbo — Basir Ahang (@basirahang) 1 августа 2017 г.

По информации телеканала, пострадавших может быть больше, так как некоторые прихожане были направлены в ближайшие к мечети частные клиники для оказания помощи.