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Взрыв в мечети в Афганистане унес жизни 20 человек
01.08.2017 21:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 авг – Sputnik. Не менее двух десятков человек погибли во время взрыва в мечети в афганском городе Герат, около 30 получили ранения, сообщил телеканал
Взрыв произошел в шиитской мечети, расположенной на западе города.
По словам медиков госпиталя Герата, в данное медицинское учреждение были доставлены по меньшей мере 20 убитых и 30 раненых.
Местные власти уже подтвердили, что нападения на мечеть в районе Дехр-Абад совершили два человека: один террорист подорвал себя перед зданием, а второй нападавший открыл огонь по прихожанам.
По информации телеканала, пострадавших может быть больше, так как некоторые прихожане были направлены в ближайшие к мечети частные клиники для оказания помощи.
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По информации телеканала, пострадавших может быть больше, так как некоторые прихожане были направлены в ближайшие к мечети частные клиники для оказания помощи.
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