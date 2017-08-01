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Автомобиль Kia сбил в Витебске двух детей на переходе
01.08.2017 20:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 авг – Sputnik. Двое детей получили травмы в результате наезда легкового автомобиля в Витебске, сообщили очевидцы аварии в социальных сетях.
© Фото: ГАИ Витебска
Авария произошла около 19:50 на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Победы областного центра.
По информации очевидцев, пострадавшим мальчикам около восьми лет, один из них получил травму головы – его с места происшествия забрала случайно оказавшаяся рядом скорая. У второго ребенка, по предварительным данным, тяжелых ранений нет, но его тоже доставили в больницу.
Сообщается, что дети перебегали улицу, два автомобиля остановились перед пешеходным переходом, а Kia в третьей полосе затормозить не успел.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГАИ.
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Дети перебегали улицу, два автомобиля остановились перед пешеходным переходом, а Kia в третьей полосе затормозить не успел.
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