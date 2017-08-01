Разозленный разрывом с девушкой подросток в Гродно разбил 7 машин

МИНСК, 1 авг – Sputnik. Уголовное дело за хулиганство было возбуждено в отношении 17-летнего жителя Гродно, который из-за разрыва отношений с девушкой повредил семь легковых автомобилей, сообщили Sputnik во вторник в УВД Гродненского облисполкома.



© Фото: УВД Миноблисполкома Рассерженный сельчанин избил битой байкера в Слуцком районе

Разбитыми оказались машины, припаркованные во дворе одного из домов, расположенных на улице Кленовой областного центра.

"Подозреваемый какое-то время встречался с девушкой, но она решила от него уйти. Настойчивые попытки вернуть представительницу слабого пола успехом не увенчались", – сказали в УВД.

Собеседники Sputnik также отметили, что в последний раз молодой человек выпил спиртного и выместил свою злость на случайных транспортных средствах.

Сотрудники милиции задержали гродненца по горячим следам, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).