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Разозленный разрывом с девушкой подросток в Гродно разбил 7 машин
01.08.2017 19:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 авг – Sputnik. Уголовное дело за хулиганство было возбуждено в отношении 17-летнего жителя Гродно, который из-за разрыва отношений с девушкой повредил семь легковых автомобилей, сообщили Sputnik во вторник в УВД Гродненского облисполкома.
© Фото: УВД Миноблисполкома
Разбитыми оказались машины, припаркованные во дворе одного из домов, расположенных на улице Кленовой областного центра.
"Подозреваемый какое-то время встречался с девушкой, но она решила от него уйти. Настойчивые попытки вернуть представительницу слабого пола успехом не увенчались", – сказали в УВД.
Собеседники Sputnik также отметили, что в последний раз молодой человек выпил спиртного и выместил свою злость на случайных транспортных средствах.
Сотрудники милиции задержали гродненца по горячим следам, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).
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В момент совершения преступления молодой человек, по информации милиции, находится в нетрезвом состоянии.
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