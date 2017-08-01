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В Гродненской области утонули школьница и пенсионер
1 августа в Гродненской утонули два человека, в том числе — ребенок. Об этом
Первое сообщение о гибели поступило в 16.05. В реке Неман в городе Березовка при купании утонула местная школьница: ее тело вытащили сотрудники ОСВОД. Еще одну тонущую девочку спасли очевидцы.
Второе сообщение поступило уже ночью 2 августа в 00.40. Спасателям сообщили, что в Волпянском водохранилище возле деревни Ковали Волковысского района утонул пожилой мужчина, проживающий в городском поселке Россь. Со слов очевидцев, он утонул при купании. Погибшего нашли и вытащили из воды сотрудники МЧС.
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В обоих случаях, утопление произошло при очевидцах.
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Архив (ЧП)
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