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В Гродненской области утонули школьница и пенсионер

02.08.2017 08:49 — ЧП | Tut.by  
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1 августа в Гродненской утонули два человека, в том числе — ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Гродненской области.

Первое сообщение о гибели поступило в 16.05. В реке Неман в городе Березовка при купании утонула местная школьница: ее тело вытащили сотрудники ОСВОД. Еще одну тонущую девочку спасли очевидцы.

Второе сообщение поступило уже ночью 2 августа в 00.40. Спасателям сообщили, что в Волпянском водохранилище возле деревни Ковали Волковысского района утонул пожилой мужчина, проживающий в городском поселке Россь. Со слов очевидцев, он утонул при купании. Погибшего нашли и вытащили из воды сотрудники МЧС.

 
 
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В обоих случаях, утопление произошло при очевидцах.

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