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Видео с места ДТП в Костроме, в котором пострадали 18 человек

02.08.2017 08:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг — Sputnik. В результате столкновения четырех транспортных средств в Костроме пострадали 18 человек.

В резонансное ДТП 1 августа (во вторник вечером) попали переполненный пассажирами автобус ПАЗ, два Renault и автомобиль ВАЗ-2115. По предварительной информации руководства областного управления ГИБДД, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречку и спровоцировал столкновение четырех автомобилей.

В результате ДТП один человек (водитель одного из автомобилей — очевидцы ДТП вытаскивали его из машины) был госпитализирован в тяжелом состоянии, еще 7 человек были доставлены в городскую больницу Костромы для диагностики. Позже еще 10 костромичей обратились за медицинской помощью.

Полицейские устанавливают причины ДТП. Ситуация находится на контроле у губернатора Полицейские устанавливают причины ДТП.

Ситуация находится на контроле у губернатора Костромской области Сергея Ситникова, который сразу прибыл в больницу и лично проверил условия пребывания пострадавших в аварии.

По словам врачей, пока медики справляются, дополнительных мер помощи не требуется. В больнице есть необходимые медикаменты и медоборудование. Помощь людям оказывают дополнительные бригады врачей. Больница работает в усиленном режиме.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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ДТП произошло около путепровода на выезде и из поселка Черноречье, проезд по путепроводу был временно перекрыт.

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