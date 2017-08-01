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Энергоавария оставила без света 1,5 млн жителей Дальнего Востока

02.08.2017 09:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг — Sputnik. Короткое замыкание произошло на ЛЭП, принадлежащей "МЭС Востока", и привело к масштабной энергоаварии, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДСРК).

Авария в энергосистеме началась в Хабаровском крае, ее предполагаемое место найдено. Главный диспетчер регионального диспетчерского управления энергосистемы Амурской области (филиал АО "СО ЕЭС") Борис Васильев сообщил журналистам, что без света оставались более 1,5 миллиона человек. Из-за сбоя в электросетях было приостановлено движение поездов на железнодорожном участке от Забайкалья до Хабаровска.

Во вторник, по данным Минэнерго РФ, в Хабаровском крае отключились пять высоковольтных линий электропередачи 200 кВ и 500 кВ. В результате аварии отключились все пять работающих гидроагрегатов Бурейской ГЭС, станция снизила нагрузку с 1400 МВт до нуля. Но позже три агрегата заработали.

На Зейской ГЭС отключили три гидроагрегата. Станция снизила нагрузку с 500 до 240 МВт, также Благовещенская ТЭЦ снизила нагрузку до нуля.

К вечеру энергоснабжение удалось восстановить. В Минэнерго сообщили, что короткое замыкание случилось на линии электропередачи 220кВ.

После масштабного отключения света во вторник следователи в Приамурье начали доследственную проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Без света частично оставались Амурская область, ЕАО, Хабаровский край, Приморье и юг Якутии.

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