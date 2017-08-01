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Байкер погиб после столкновения с Volkswagen в Браславском районе
02.08.2017 09:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 авг — Sputnik. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось минувшим вечером в Браславском районе, сообщили Sputnik в отделе агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.
В темное время суток водитель мотоцикла "Ява" не справился с управлением на сельской дороге. Мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем "Фольксваген Поло". В результате удара байкер погиб на месте аварии.
В легковой машине сработали подушки безопасности, повреждения получила передняя часть автомобиля.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. О пострадавших и состоянии здоровья находившихся в "Фольксвагене" не сообщается.
По факту аварии назначены разбирательство и автотехническая экспертиза.
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Водитель "Явы" врезался во встречный "Фольксваген", не справившись с управлением на сельской дороге.
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