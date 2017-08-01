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Байкер погиб после столкновения с Volkswagen в Браславском районе

02.08.2017 09:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг — Sputnik. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось минувшим вечером в Браславском районе, сообщили Sputnik в отделе агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

В темное время суток водитель мотоцикла "Ява" не справился с управлением на сельской дороге. Мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем "Фольксваген Поло". В результате удара байкер погиб на месте аварии.

В легковой машине сработали подушки безопасности, повреждения получила передняя часть автомобиля.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. О пострадавших и состоянии здоровья находившихся в "Фольксвагене" не сообщается.

По факту аварии назначены разбирательство и автотехническая экспертиза.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Водитель "Явы" врезался во встречный "Фольксваген", не справившись с управлением на сельской дороге.

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