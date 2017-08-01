Микроавтобус с пассажирами врезался в грузовик в Полоцком районе

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Четыре человека остаются в Полоцкой городской больнице после ДТП, которое произошло в районе деревни Тросно на трассе Р46 Полоцк — Минск, рассказали Sputnik в отделе агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

ДТП произошло поздно вечером во вторник. Микроавтобус, в котором, помимо водителя, находились шесть пассажиров, врезался в следующий в попутном направлении грузовой автомобиль "Скания".

"Почему произошло это столкновение, пока неизвестно. Идет разбирательство, обстоятельства выясняются", — рассказали в ГАИ.

В результате ДТП водитель микроавтобуса и пассажир, который находился на переднем сиденье, оказались заблокированы. Выбраться им помогли работники МЧС, они деблокировали мужчин при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования.

Шесть человек из микроавтобуса с травмами различной степени тяжести были доставлены в Полоцкую центральную городскую больницу, уточнили в ГАИ. Двух человек после осмотра отпустили домой. Четверо по-прежнему находятся в стационаре.