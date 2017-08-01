В Пинске из окна выпал двухлетний ребенок

31 июля в Пинске из окна квартиры на втором этаже на улице Первомайской выпал двухлетний мальчик, сообщает Следственный комитет.

В тот день дома находились его годовалая сестра, 4-летний брат, мама и бабушка с дедушкой. Со слов многодетной женщины, она отлучилась на кухню вместе с родителями, когда дети в зале смотрели телевизор. Окно в комнате было закрыто с помощью ручки, которая дополнительными замками не оборудована.

Взрослые, услышав крик мальчика с улицы, вернулись в зал, где увидели, что створки окна настежь открыты. По предварительной версии, он взобрался на подоконник по располагавшейся рядом стол-книге. Пострадавший госпитализирован с различными травмами в местную больницу.

По данному факту Пинский межрайонный отдел Следственного комитета Республики Беларусь проводит проверку.

К сожалению, случаи выпадения детей из окна в Беларуси не редки. 30 июля в Бресте умерла двухлетняя девочка , которая 17 июля выпала из окна квартиры в городе Высокое, Каменецкого района.

В конце июня сотрудники МЧС в городе Речица спасли четырехлетнего ребенка , который ходил по подоконнику открытого окна на девятом этаже дома на улице Достоевского.

Сотруднику РОВД удалось завлечь малыша внутрь квартиры — через закрытую входную дверь он разговаривал с мальчиком, а спасатели в это время поднялись в открытое окно. Пока милиция ехала за мамой ребенка на работу, сотрудник МЧС разговаривал с ребенком, ожидая, пока взрослые откроют входную дверь.

Специалисты напоминают, что ребенку не знакомо чувство страха. И рекомендуют не учить ребенка подставлять что-либо под ноги, чтобы выглянуть в окно, не показывать, как открываются окна. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть.

Открывая окна для проветривания, постарайтесь, чтобы оно было открыто не более чем на 10 см. Также рекомендуется установить на окнах блокираторы и запорные механизмы.