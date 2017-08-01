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В Минской области убили 14-летнюю школьницу

02.08.2017 11:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг — Sputnik. Обстоятельства убийства 14-летней девочки в Минской области устанавливают сотрудники Следственного комитета, сообщили Sputnik в среду в СК.

Школьницу разыскивали как без вести пропавшую с вечера субботы, 29 июля.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий ее тело было обнаружено 1 августа с признаками насильственной смерти в лесном массиве недалеко от места жительства", — сообщили  Sputnik в Следственном комитете.

Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью несовершеннолетней жительницы Молодечненского района.

"На основании полученной информации по данному факту возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство с особой жестокостью)", — отметили в СК.

По словам собеседников Sputnik, по подозрению в совершении преступления задержан житель Минска, 1993 года рождения.

"По предварительным данным, смерть наступила в результате механической асфиксии. В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства и мотив преступления, назначено проведение необходимых экспертиз", — сообщили в СК.

 
Теги: Минск
 
 
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По подозрению в совершении убийства девочки задержан 24-летний минчанин.

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