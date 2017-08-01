В Минской области с особой жестокостью убита 14-летняя девочка

Следственный комитет устанавливает обстоятельства убийства 14-летней школьницы в Минской области. Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли в лесу недалеко от ее дома 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





«Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью несовершеннолетней жительницы Молодечненского района», — сообщили в СК.

14-летняя школьница разыскивалась как без вести пропавшая с вечера 29 июля. На четвертый день поисков ее тело нашли в лесу недалеко от места жительства.

«По предварительным данным смерть наступила в результате механической асфиксии (удушения)», — говорят следователи.

Задержан подозреваемый, это 23-летний житель Минска. Возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст. 139 УК (Убийство с особой жестокостью). Санкция статьи — вплоть до пожизненного заключения или расстрела.





«В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства и мотив преступления, назначено проведение необходимых экспертиз», — добавили в Следственном комитете.

Видео с осмотра места обнаружения тела: