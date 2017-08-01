ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минской области с особой жестокостью убита 14-летняя девочка

02.08.2017 12:10 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Следственный комитет устанавливает обстоятельства убийства 14-летней школьницы в Минской области. Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли в лесу недалеко от ее дома 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


«Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью несовершеннолетней жительницы Молодечненского района», — сообщили в СК.

14-летняя школьница разыскивалась как без вести пропавшая с вечера 29 июля. На четвертый день поисков ее тело нашли в лесу недалеко от места жительства.

«По предварительным данным смерть наступила в результате механической асфиксии (удушения)», — говорят следователи.

Задержан подозреваемый, это 23-летний житель Минска. Возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст. 139 УК (Убийство с особой жестокостью). Санкция статьи — вплоть до пожизненного заключения или расстрела.


«В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства и мотив преступления, назначено проведение необходимых экспертиз», — добавили в Следственном комитете.

Видео с осмотра места обнаружения тела:

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержан подозреваемый, это 23-летний минчанин.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Минской области убили 14-летнюю школьницу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика