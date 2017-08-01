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В Минской области с особой жестокостью убита 14-летняя девочка
Следственный комитет устанавливает обстоятельства убийства 14-летней школьницы в Минской области. Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли в лесу недалеко от ее дома 1 августа. Об этом
«Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью несовершеннолетней жительницы Молодечненского района», — сообщили в СК.
14-летняя школьница разыскивалась как без вести пропавшая с вечера 29 июля. На четвертый день поисков ее тело нашли в лесу недалеко от места жительства.
«По предварительным данным смерть наступила в результате механической асфиксии (удушения)», — говорят следователи.
Задержан подозреваемый, это 23-летний житель Минска. Возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст. 139 УК (Убийство с особой жестокостью). Санкция статьи — вплоть до пожизненного заключения или расстрела.
«В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства и мотив преступления, назначено проведение необходимых экспертиз», — добавили в Следственном комитете.
Видео с осмотра места обнаружения тела:
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Задержан подозреваемый, это 23-летний минчанин.
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Архив (ЧП)
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