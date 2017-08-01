Мальчик выпал из окна квартиры в Пинске

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа вечером 31 июля в Пинске, сообщили Sputnik в управлении Следственного комитета по Брестской области.

Ребенок госпитализирован с различными травмами в местную больницу. Как выяснили следователи, в момент ЧП в квартире находились мама ребенка, дедушка, бабушка и еще двое детей — годовалая сестра и четырехлетний брат пострадавшего.



© Фото: ГКСЭ Состояние выпавшей из окна в Высоком девочки оценивается как тяжелое

"Со слов многодетной женщины, она отлучилась на кухню вместе с родителями, когда дети в зале смотрели телевизор. Окно в комнате было закрыто с помощью ручки, которая дополнительными замками не оборудована. Взрослые, услышав крик мальчика с улицы, вернулись в зал, где увидели, что створки окна настежь открыты. По предварительной версии, он взобрался на подоконник по располагавшейся рядом стол-книге", — рассказала официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

По данному факту Пинский межрайонный отдел Следственного комитета Республики Беларусь проводит проверку. Особое внимание следователи уделяют установлению причин и условий, которые привели к получению малолетним телесных повреждений.

В УСК по Брестской области напомнили, что это не единичный случай за последнее время. В июле в городе Высокое Каменецкого района из окна квартиры на пятом этаже выпала двухлетняя девочка. В этом случае многодетная мама также отлучилась из комнаты. Окно было приоткрыто. Когда она вернулась, створка была распахнута настежь, а рядом с подоконником стояла коробка с примятыми вещами.

Женщина нашла дочь с многочисленными телесными повреждениями на улице. Спустя полторы недели ребенок скончался в больнице.

УСК по Брестской области напоминает, что москитные сетки не являются защитой от выпадения детей из окон, и просит не оставлять детей без присмотра. А также настоятельно рекомендует использовать для препятствия открытию окон специальные блокираторы-замки либо прятать съемные ручки.