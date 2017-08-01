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Попавшего под поезд в Слониме студента МГЛУ перевели в Гродно

02.08.2017 15:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг – Sputnik. Попавшего под пассажирский поезд в Слониме студента Минского государственного лингвистического университета перевели в больницу в Гродно, сообщила в среду "Газета Слонимская".

Попавшего под поезд в Слониме студента МГЛУ перевели в Гродно
© Sputnik / Виктор Толочко
Пассажирский поезд сбил студента МГЛУ в Слониме

Инцидент на железной дороге произошел вечером 31 июля на железнодорожном переезде в районе улицы Багратиона: 19-летний молодой человек, получающий образование в МГЛУ, был сбит пассажирским поездом сообщения "Гродно – Санкт-Петербург".

По информации издания, из Слонимской центральной районной больницы студента перенаправили в Гродно – в областной больнице ему будут делать пластические операции на лице.

Как пишет газета, в результате наезда житель Слонима получил множественные ушибы, повреждения лица и закрытую черепно-мозговую травму.

Известно, что в момент ЧП молодой человек был в наушниках, поэтому не слышал сигналов, которые ему подавал машинист состава.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В областной больнице пострадавшему будут делать пластические операции на лице.

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