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Поливочная машина сбила на тротуаре в Гомеле 7-летнюю девочку

02.08.2017 15:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг – Sputnik. Малолетняя девочка-пешеход получила ранения в результате наезда грузового автомобиля на тротуаре в Гомеле, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Поливочная машина сбила на тротуаре в Гомеле 7-летнюю девочку
© Фото: ВКонтакте / Это Витебск, детка!
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ДТП произошло накануне около 12:50 на пересечении улиц Ефремова и Гомельских подпольщиков областного центра.

"Водитель, управляя грузовиком ЗИЛ с поливочной цистерной и двигаясь по асфальтированной тротуарной дорожке, при съезде с нее, совершил наезд на 7-летнюю девочку-пешехода", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, ребенок в момент наезда находился на тротуаре возле пешеходного перехода.

В результате девочка получила травмы и была доставлена в травматологическое отделение Больницы скорой медицинской помощи Гомеля.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Ребенок в момент наезда находился на тротуаре возле пешеходного перехода.

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