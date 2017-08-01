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Поливочная машина сбила на тротуаре в Гомеле 7-летнюю девочку
02.08.2017 15:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 авг – Sputnik. Малолетняя девочка-пешеход получила ранения в результате наезда грузового автомобиля на тротуаре в Гомеле, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
ДТП произошло накануне около 12:50 на пересечении улиц Ефремова и Гомельских подпольщиков областного центра.
"Водитель, управляя грузовиком ЗИЛ с поливочной цистерной и двигаясь по асфальтированной тротуарной дорожке, при съезде с нее, совершил наезд на 7-летнюю девочку-пешехода", – сказали в ГАИ.
По информации инспекции, ребенок в момент наезда находился на тротуаре возле пешеходного перехода.
В результате девочка получила травмы и была доставлена в травматологическое отделение Больницы скорой медицинской помощи Гомеля.
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Ребенок в момент наезда находился на тротуаре возле пешеходного перехода.
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