Поливочная машина сбила на тротуаре в Гомеле 7-летнюю девочку

МИНСК, 2 авг – Sputnik. Малолетняя девочка-пешеход получила ранения в результате наезда грузового автомобиля на тротуаре в Гомеле, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло накануне около 12:50 на пересечении улиц Ефремова и Гомельских подпольщиков областного центра.

"Водитель, управляя грузовиком ЗИЛ с поливочной цистерной и двигаясь по асфальтированной тротуарной дорожке, при съезде с нее, совершил наезд на 7-летнюю девочку-пешехода", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, ребенок в момент наезда находился на тротуаре возле пешеходного перехода.

В результате девочка получила травмы и была доставлена в травматологическое отделение Больницы скорой медицинской помощи Гомеля.