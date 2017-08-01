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Милиция и МЧС предотвратили попытку суицид в Минске

02.08.2017 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг — Sputnik. Попытку суицида предотвратили совместными усилиями сотрудники РУВД Фрунзенского района Минска и спасатели, сообщила Sputnik официальный представитель Фрунзенского РУВД Наталья Оскирко.

Милиция и МЧС предотвратили попытку суицид в Минске
© Фото: из личного архива Натальи Ганусевич
В РУВД рассказали о том, как участковый предотвратил суицид в Минске

О сидящем на перилах балкона четырехэтажного дома по улице Кальварийской мужчине в милицию сообщила женщина, которая проходила мимо. Прибыв на место,  сотрудники милиции вызвали спасателей и медиков, и начали переговоры с минчанином. Он заявил, что готов спрыгнуть вниз, если его брата не отпустят из лечебно-трудового профилактория.

"Ситуация оказалась нестандартная, требовалось четко и грамотно действовать. Сначала надо было наладить психологический контакт. То, что мужчина перестал сидеть на краю балкона, свесив ноги, и стал ходить по нему из стороны в сторону, уже стало положительным шагом", — рассказал начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского РУВД подполковник милиции Юрий Пицко, который вел переговоры с находящимся на балконе мужчиной.

Пока Пицко вел беседу, спасатели разложил инвентарь на случай, если мужчина все-таки решит прыгнуть. Пицко и сержант милиции Николай Мицкевич поднялись на четвертый этаж, и попытались попасть в квартиру. Мужчина, услышав шум, покинул балкон и подошел к двери. Это дало возможность спасателям забраться на балкон, войти в квартиру и открыть дверь сотрудникам милиции.

35-летний мужчина, по словам  официального представителя РУВД, был передан  медикам.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина сидел на перилах балкона и грозился спрыгнуть вниз, если ему не вернут домой брата, находящегося в ЛТП.

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